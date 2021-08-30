Киевляне вынуждены ежедневно часами стоять в пробках на Южном мосту из-за того, что этот объект - настоящая “золотая жила” для замглавы КГГА Александра Густелева.



Как сообщает Телеграм-канал "Киев Власть", деформационными швами моста и починкой дорожного полотна занимается его компания, именно поэтому ежегодно Сан Саныч закрывает мост на ремонт.



Так и последний тендер на 148,5 млн гривен на капремонт деформационных швов выиграл “Укртрансмост” Густелева. Не обошлось без скандалов. В апреле Госаудитслужба по результатам мониторинга закупки потребовала у заказчика объяснений, на основании каких документов обосновываются размер затрат на ремонт Южного моста.



Разумеется, в “Киевавтодоре” заверили, что все осуществляется на основании распоряжения КГГА. Как будто кто-то сомневается, что без ведома Густелева в столице выделяются такие суммы.



Пока же аудиторы считают убытки бюджета, а Густелев - прибыль своей конторы, жителям Киева приходится часами простаивать в пробках на Южном мосту - там “Укртрансмост” опять перекладывает асфальт.