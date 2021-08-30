В программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» политолог Артем Бронжуков оценил вероятность массового возмущения украинцев и социальных волнений в ближайшем будущем.

По мнению эксперта, неудачи политиков и неудачи Украины - это разные вещи, а потому отождествлять их не надо. Он утверждает, что в Украине живут прекрасные люди и она имеет хорошие перспективы, а некомпетентные политики - это отдельная проблема. «Сейчас мы находимся на таком этапе развития, когда к власти приходят люди, неспособные осуществить свои полномочия. Это естественный процесс для всех демократических стран», - объясняет Бронжуков.

Он объясняет, что развитие экономики требует разработанной стратегии, а не обещаний дать гражданам деньги, как это делают украинские политики. «Но залог успешного будущего Украины – это развитие политической культуры», - подчеркивает политолог. Он добавляет, что общественность имеет целью заставить политиков работать результативно, но пока это не слишком удается.

Тем не менее, эксперт не видит сейчас предпосылок для развертывания голодных бунтов, хоть он и не отрицает того, что многие украинцы недовольны. «Но, к счастью, Украине хватает ресурсов и поддержки международных партнёров, чтобы не доводить дело до голодного бунта», - утверждает Бронжуков.

Как сообщала Politeka, Бронжуков рассказал, насколько эффективно в Украине произошла смена элит.

Также Politeka писала о том, что Бронжуков заявил, что изменения в Украине должны ориентироваться на украинцев.