Как гражданам стоит выстраивать свои отношения с государством, и что им при этом нужно знать? Своё мнение об этом в программе «Акценты» высказывает профессор кафедры общественного управления Киево-Могилянской академии Геннадий Рябцев.
«Нужно понимать, что у государства нет души. Среди тех критериев, которые учитываются властью при принятии решений, нет нравственности. В счёт идут только результативность, целесообразность и тому подобные факторы. Есть и справедливость, но она понимается в том смысле, что решение должно удовлетворять как можно большее число участников. Даже если решение аморальное, но эффективное и целесообразное, то оно будет принято. Есть законность, но государство само решает, что считать законным. К сожалению, мы не только живём в таком государстве, но и сами являемся причиной того, что оно именно такое. Это результат того, что мы выбираем себе власть по лицу, по улыбке, по каким-то едва уловимым признакам, а не по компетентности. Нам всё равно, знает ли, например, министр экономики экономические законы», - говорит гость программы.
По его мнению, для украинских избирателей главным критерием является либо новое лицо, либо нужный флаг.
«Именно мы позволяем государству быть таким, какое оно есть», - считает Геннадий Рябцев.
Как сообщает Politeka, ранее бывший спикер Верховной Рады Александр Мороз призвал реформировать избирательную систему таким образом, чтобы итоги голосования реально отражали волю избирателей.
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Также Politeka сообщала, что политолог Николай Рябчук выразил надежду: рано или поздно в Украине появится элита, которая захочет войти в историю.