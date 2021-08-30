Как гражданам стоит выстраивать свои отношения с государством, и что им при этом нужно знать? Своё мнение об этом в программе «Акценты» высказывает профессор кафедры общественного управления Киево-Могилянской академии Геннадий Рябцев.

«Нужно понимать, что у государства нет души. Среди тех критериев, которые учитываются властью при принятии решений, нет нравственности. В счёт идут только результативность, целесообразность и тому подобные факторы. Есть и справедливость, но она понимается в том смысле, что решение должно удовлетворять как можно большее число участников. Даже если решение аморальное, но эффективное и целесообразное, то оно будет принято. Есть законность, но государство само решает, что считать законным. К сожалению, мы не только живём в таком государстве, но и сами являемся причиной того, что оно именно такое. Это результат того, что мы выбираем себе власть по лицу, по улыбке, по каким-то едва уловимым признакам, а не по компетентности. Нам всё равно, знает ли, например, министр экономики экономические законы», - говорит гость программы.

По его мнению, для украинских избирателей главным критерием является либо новое лицо, либо нужный флаг.

«Именно мы позволяем государству быть таким, какое оно есть», - считает Геннадий Рябцев.

Как сообщает Politeka, ранее бывший спикер Верховной Рады Александр Мороз призвал реформировать избирательную систему таким образом, чтобы итоги голосования реально отражали волю избирателей.

Также Politeka сообщала, что политолог Николай Рябчук выразил надежду: рано или поздно в Украине появится элита, которая захочет войти в историю.