Что остается делать издательствам, пока в Украине продолжается информационная война с РФ? На эту тему рассуждает издатель Андрей Гончарук в программе Виктора Тарана «Таран VLOG».

Гончарук утверждает, что его издательство не остается в стороне информационной войны с Россией. В частности, говорит он, речь идет об издании книг с социальным направлением. «Мы, безусловно, занимаем какую-то позицию, и мы занимаем место в этой борьбе», - подчеркивает гость программы и добавляет, что этим должны заниматься и другие издательства.

По его мнению, борьбу с врагом нужно поддерживать на всех уровнях и другого выбора здесь нет. «Если у нас наше государство не слишком этим озабочено, то мы, видя все угрозы, мы должны как-то объединяться», - говорит издатель.

В общем Гончарук утверждает, что его издательство трудно представить как-то вне этой войны: они являются частью Украины, а Украине сейчас грозит физическое уничтожение. «Возможно, кто-то к этому уже настолько привык, что немного потерял остроту», - рассуждает он.

Тем не менее, гость программы акцентирует на том, что в такой ситуации нельзя терять бдительность. «Сотни лет истории нам демонстрируют то, что, возможно, и находятся такие моменты, когда ты теряешь свое внимание. Но не надо терять», - утверждает Гончарук.

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