В своем блоге «Итоги недели» политолог Руслан Бортник прокомментировал нашумевшее заявление министра финансов о том, что поколение украинцев моложе 40 лет могут не рассчитывать на пенсию.
Он напомнил о заявлении Сергея Марченко о том, что поколение 40-летних граждан и всех, кто моложе, может не рассчитывать на пенсию. По словам министра, украинцам не стоит рассчитывать на пенсию, если она не будет включать накоплений в негосударственные пенсионные фонды, а солидарная пенсия должна быть вместе с накопительной.
«Министр прямо сказал, что хоть вы будете платить социальный взнос или не будете – пенсии не видать. Мне кажется, что худшего способа демотивировать украинских граждан работать по-белому и платить налоги просто нет. Скажите, если не будет пенсии, для чего нам платить налоги?», - считает Бортник.
Кроме этого, политолог отметил, что взамен министру и властям в общем нечего предложить гражданам. Поэтому, по его мнению, нужно было подумать, прежде чем делать такое заявление, и понимать, что такие слова не понесут позитивного эффекта.
В этом отношении он напомнил о необходимости в стране реальной демократии, а не бюрократии.
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«Желаю, чтобы у нас демократия была реальной, а не ограничивалась только писаниной», - заявил Бортник.
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