Насколько в украинском книгоиздательском деле оправдана ставка на молодых авторов? Своё мнение по этому поводу в программе «Таран VLOG» с Виктором Тараном высказывает издатель Андрей Гончарук.

«Внешне ставка на молодых авторов выглядит как вложение в будущее. А внутри это – хитрый ход. Кто-то из великих сказал: «Выбирай себе самый трудный путь – там меньше всего конкурентов». Мы издаём молодых поэтов, и уже несколько лет занимаем первое место в Украине в этой сфере. Мы стараемся популяризовать их, устраиваем презентации. Мы стремимся показать, что они представляют собой. И у нас это получается», - говорит гость программы.

Он также прокомментировал перспективы предстоящего форума издателей.

«Форума издателей пришлось ждать два года, и я рад уже тому, что он просто будет. Там у нас будет неожиданный список новых книг, которые ещё не были анонсированы, и которые мы хотим анонсировать, чтобы люди уже их знали до прихода на презентации. У нас, в частности, будет книга Кирилла Талера в стиле городского фэнтези под названием «Киевлянин» – это первая часть, а будет ещё и вторая, и третья. То есть мы уже поставили ногу в сфере фэнтези в украинской литературе», - подчёркивает Андрей Гончарук.

Как сообщает Politeka, в Украине была издана книга «Украинская Православная Церковь: вехи истории».

Также Politeka сообщала, что искусствовед Александр Клименко назвал украинцев литературоцентричной нацией.



