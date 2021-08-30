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Президент Украины Владимир Зеленский не взял главу Министерства инфраструктуры Александра Кубракова в поездку в США, так как Госдепартамент считает его “коррупционно неблагонадежным”.

Такую информацию обнародовал у себя в Facebook блогер, политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

"Оказывается, Зеленский вычеркнул министра инфраструктуры Кубракова из состава делегации для поездки в США как раз по просьбе американской стороны. Госдеп пояснил, что не рекомендует Банковой включать Кубракова в состав официальной группы вследствие его коррупционной неблагонадежности", - пишет Миселюк.

По его информации, Белый Дом, который в последнее время переживает афганский кризис, попросил Зеленского не светить в Вашингтоне опальных чиновников, чтобы не давать американской прессе лишний повод для скандала.

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