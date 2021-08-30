Эксперт по анализу политики и стратегическому планированию Геннадий Рябцев в программе “Акценты” с Татьяной Резвин рассказал, как возникли субсидии в Украине.

Геннадий Рябцев заявил, что когда Украина перешла на рыночные рельсы и отказалась от советской системы экономики — граждане перестали перечислять большие налоги в бюджет, и это привело к росту цен и тарифов.

“Создавалась такая ситуация, когда при достаточно медленном росте зарплат и вообще доходов населения, цены и тарифы выросли настолько, что отдельные категории населения, в первую очередь пенсионеры, многодетные семьи, матери-одиночки — не справлялись с этим. Поэтому государство придумало частично компенсировать затраты этим категориям населения на целый ряд различных услуг. Начиная от жилищно-коммунальных, и заканчивая какими-то льготными ценами, например, на продукты питания… Назвав все это субсидией”, - сказал Рябцев.

По его словам, сейчас в Украине около 3 млн населения получает некие суммы от государства. Эти суммы определяет Кабинет министров.

“Считается, что предельная доля средств, которую выделяет домохозяйство, семья, из собственного дохода на оплату жилищно-коммунальных услуг — есть 15%. Если у вас больше 15% — разницу вы можете получить от государства в качестве вот такой энергетической субсидии, или жилищно-коммунальной субсидии”, - добавил эксперт.

Он отметил, что этих субсидий недостаточно, чтобы обеспечить достойный уровень жизни.

По его словам, хоть в госбюджете и заложено недостаточно средств, чтобы выплатить субсидии, но эти средства все же найдутся, и волноваться не нужно.

Как сообщала Politeka, в Кабмине рассказали, как изменится выплата субсидий по новым нормам: "Будут отменены...".

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