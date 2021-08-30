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В деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк все больше проступает политическая заангажированность стороны обвинения и зависимость суда от позиции властей, что доказывает безосновательное продление ареста подозреваемым Владиславу Мангеру и Алексею Левину.

«Дело Гандзюк все больше обрастает политическим смыслом. Что говорить, если прокурор Андрей Синюк состоит в группе «Хто замовив Катю Гандзюк» и делает оттуда репосты на свою личную страницу, ещё и с личными суждениями и оценками по делу и обвиняемым. При этом судья отклоняет его отвод, а сам прокурор быстро чистит фейсбук», – говорится в публикации.

В сообщении подчёркивается, что при каждом продлении меры пресечения сторона обвинения предоставляет одни и те же доводы.

«Во время недавнего заседания суда, Мангер лично обратился к суду, к прокурору и попросил предоставить факты, на основании чего его держат в тюрьме уже полтора года, учитывая, что все показания свидетелей против него рассыпались. Ничего нового больше нет. Нестыковки тоже никто не проверяет. То есть, получается много лжи, активистов, политического пиара, и всё. Очередная мера пресечения собиралась по крупицам: «шоб було». В общем, всё, что говорит прокурор, нужно тщательно перепроверить», – отмечает издание.

Что касается судьи, то ей вряд ли позволят вынести объективное и справедливое решение в деле.

«По судье тоже видно, что она понимает всю слабину дела, но как человек подневольный ничего не может сделать… Дело уже рассыпалось и переживает третьего Генпрокурора. Тут ситуация такая, что или менять меру пресечения, либо уже оставить всех в покое, а то будет как с «делом Шеремета»», – подчёркивается в публикации.