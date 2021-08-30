Проукраинские силы завершили праймериз единого кандидата на внеочередные выборы городского головы Харькова. По результатам голосования, представлять на выборах все проукраинские силы будет ветеран полка «Азов» и секретарь Общественного совета при Харьковской ОГА Константин Немичев.

Об этом Немичев сообщил в своем Telegram-канале.

«Я благодарен каждому и для меня это большая честь, ведь такое событие произошло в нашем городе впервые», - отметил политик.

Он добавил, что начал заниматься политической и общественной деятельностью после возвращения с фронта. По словам Немичева, за это время его команде удалось сделать много положительных проектов для харьковчан.

«И теперь после многих лет добросовестного труда, при поддержке патриотов, я иду на выборы мэра, чтобы сохранить и продемонстрировать всем именно проукраинский Харьков. Вместе победим! Слава Украине!», - резюмировал кандидат в мэры Харькова.

Как сообщала Politeka, ветеран полка «Азов» и секретарь Общественного совета при Харьковской ОГА Константин Немичев призвал всех проукраинских кандидатов на должность городского головы Харькова объединить свои усилия.

Также Politeka писала, что в Харькове появился первый проукраинский кандидат на должность городского головы.