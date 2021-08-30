На официальном сайте Национального Корпуса в публикации сказано, что сегодня под управлением полиции в Киеве ветеран российско-украинской войны разрезал себе вены из-за возмущения от репрессивных действий власти.

«Если вы хотите увидеть, как выглядит заговор силовиков, прочитайте пресс-релиз Министерства внутренних дел, который они выдали в субботу, и, оговорившись по Фрейду, отметили, что суд уже принял решение об аресте Дмитрия Кухарчука и Олега Довбыша без права залога», - заявил лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий.

Как указано на сайте Нацкорпуса, решение об аресте было уже принято, но судебного процесса еще не было. Также, как сказано в публикации, адвокат Эдуард Вербинец, который изучил материалы, которые предоставили прокурор и следователь, заметил, что подозрение имеет необоснованные обвинения. На сайте подчеркнуто, что Дмитрию Кухарчуку и Олегу Довбышу вручили подозрения по ст.296 ч.4 относительно хулиганских действий под Офисом Президента.

«Нас не запугать ни СИЗО, ни пытками, ничем. Потому что, вынося раненых друзей, мы видели много крови, которой в жизни не видел ни Монастырский, ни Ермак, ни Баканов, ни Зеленский. Но если они так хотят моей крови – вот вам моя кровь!», - крикнул Кухарчук, порезав себе вены.

Как видно на видео, к нему сразу подбежали соратники и помогли перевязать руку. Это всё происходило прямо под зданием управления полиции и в присутствии журналистов различных телеканалов.

Как сообщала Politeka, Жорин сказал о Коротких: Он возглавлял операцию, во время которой спас несколько десятков ребят из «Правого сектора» и ВСУ.

Также Politeka сообщала, что «Нацкорпус» заявил, что дело харьковских ветеранов является политическим преследованием.