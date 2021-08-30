Турнир проходил в болгарском городе Дупница. В матче за третье место игроки "Западного огня" одолели команду, которой проиграли на старте турнира. Австрийский "Wanderers" они переиграли со счетом 14:12.

Поздравляя девушек с призовым местом, Президент Федерации бейсбола и софтбола Украины Андрей Николаенко отметил, что успехи спортсменок чрезвычайно важный показатель: «Это очередное подтверждение того, насколько талантливая и перспективная украинская софтбольная молодежь. И дело лишь в развитии инфраструктуры и возможности как можно большего привлечения игроков к этому замечательному спорту. Тогда побед будет еще больше и все они будут золотого рода».

Высокий результат ровенской команды отметил и тренер «Западного огня» Владимир Судимак: «Мы пишем историю спортивной Ровенщины».