Надежда Мейхер поделилась необычным видео со своими подписчиками.

Надежда Мейхер часто радует своих подписчиков новыми фото и видео. На этот раз она решила показать, как может исполнить довольно популярную классическую арию. На новом видео Мейхер предстала без макияжа и без прически. Но от этого она смотрелась еще более привлекательно и соблазнительно. Мейхер очень умело спела арию, но многие обратили внимание на ее движения ртом, пишет Hyser.ua.

"В сторис выложила маленькую часть арии, и задала вопрос о названии арии и оперы. Только в личку мне написала одна из моих подписчиков правильный ответ). Некоторые решили, что это «Carmen”)

Конечно, не обязаны знать, если не интересуетесь оперой! Но поскольку я обожаю, иногда делюсь своими восхищениями в том или ином творческом направлении.

Итак! Мною одна из обожаемых арий «Mon cœur s’ouvre à ta voir» из оперы «Samson et Dalila»

Автор: Камиль Сен-Санс.

Мечтаю исполнить партию Далилы, а пока так, акапельно😉( очень не просто , исполнять арию акапельно)))

Какие оперы Вам по душе?". - подписала столько необычное и в то же время цепляющее видео Мейхер.

В комментариях пользователи сети сошлись на мнении, что Мейхер очень талантлива и многогранна. Каждый раз она открывает в себе все новые и новые таланты, чем невероятно радует своих поклонников.

"Вы мне нравитесь, но смотреть на это не очень, Вы так многогранны и это так впечатляет! Бравооо!👏😍❤️, 🔥 я в шоке, вы восхитительны🔥🔥🔥🔥🔥, Браво!!!🔥🔥🔥👏👏👏, Потрясающе 👏👏👏 браво 🔥🔥🔥, Ох і голос😍", - написали фанаты.