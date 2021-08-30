Замглавы МИД Евгений Енин занимается решением кадровых вопросов в МВД Украины вместо новоназначенного министра Дениса монастырского. Об этом пишет портал Комментарии. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.

"По нашей информации, кадровой политикой в МВД по факту сейчас руководит заместитель министра иностранных дел Евгений Енин — именно ему кто-то доверил управление данными вопросами. Примечательно, но чиновник в свое рабочее время в другом Министерстве активно проводит собеседования кандидатур на ключевые должности в МВД. Неужели кадровые вопросы вызвали у Дениса монастырского затруднения?"- говорится в публикации.

Также в сообщении отмечается, что слаженность работы МВД в будущем находится под угрозой из-за такого непрофессионального подхода.

"Вероятно, по мнению властей, с международной политикой и арбитражами уже проблем нет, или Монастырском подбор своих подчиненных просто не доверили. Но тут вопрос-как он всем этим потом будет управлять? Кадровая политика до сих пор остается наиболее уязвимой темой для власти — как правило не эффективная и непрофессиональная. А ситуация в МВД в очередной раз это подтверждает", — подчеркивается в публикации.