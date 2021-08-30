Как Украине достичь энергетической стабильности в будущем? Этот вопрос рассматривает эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в программе «Суть событий» с блогером Любовью Завальнюк

По словам гостя программы, каждая новая власть в Украине предпочитает разработать новую стратегию энергетической стабильности государства вместо того, чтобы реализовывать уже имеющиеся документы. Как говорит Рябцев, это замкнутый круг: один министр имеет свою стратегию, затем на его место приходит другой, но он не принимает дела предшественника, а предлагает другую стратегию. Он объясняет, что это серьезная проблема, поскольку государство имеет много концепций, многие стратегий и все они не реализованы.

Итак, констатирует эксперт, нет понимания того, что необходимо осуществить, а потому нет и никаких результатов. Вместо этого он акцентирует внимание на уже имеющихся документах: «В Украине есть документы, которые необходимо выполнять, та же самая энергетическая стратегия до 2035 года». Рябцев добавляет, что в каждом документе перечислены меры, которые необходимо выполнить для безболезненного энергетического перехода.

Далее он объясняет, какие меры можно принять именно сейчас: «Нужно заменить нынешние товарные спецобязательства, которые несут энергоатомы и гидроэнерго, на финансовые». Эксперт добавляет, что в таком случае вся энергия, которую генерируют энергокомпании, будет реализовываться на открытых торгах, а рыночная цена будет определяться внутренним индикатором.

Также Рябцев рассматривает этот вопрос в контексте социальных проблем: «Государство, если оно захочет облегчить жизнь малообеспеченным слоям населения, должно частично компенсировать им цену электроэнергии».

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