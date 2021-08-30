В своем блоге «Итоги недели» политолог Руслан Бортник рассказал о текущем состоянии внутриполитической и внешнеполитической ситуациях в США в связи с последними событиями в Кабуле

Он отметил, что сейчас США переживает кризис. По его словам, ужасные террористические атаки в Кабуле, которые унесли жизни сотни афганцев, 13-ти американских солдат, показывают ту ограниченность возможностей, которую сегодня несут на себе США, а также то, что эти возможности ограничиваются внутриполитическими кризисами, отсутствием целостности в государственном управлении, серьезными просчетами в военном управлении.

«Не хочу сравнивать ни в коем случае, но все же помним картинку как советские войска выходили с Афганистана с цветами, флагами, спокойно, никто в их сторону даже не плюнул, даже не стрелял. Мы видим, какая трагедия сегодня разворачивается вокруг международного аэропорта в Кабуле с ужасными терактами», - говорит Бортник.

По его словам, взрывы в Кабуле бьют по международной репутации США, потому что и национальные элиты тех или иных стран будут всегда помнить эту историю с Кабулом и будут понимать, что им может просто не хватить места на шасси в американских самолетах.

Кроме этого, политолог отметил, что эта ситуация ударила по Байдену, в отношении которого республиканцы уже пытаются начать процедуру импичмента из-за афганского фиаско, а также эти взрывы – это большая трагедия для афганского народа, и это повод для сворачивания операции по эвакуации.

«Эта трагедия будет влиять на международную политику на протяжении десятилетий. Я уверен, что афганская история уже делает невозможным второй срок Байдена. Трамп уже всячески педалирует это происшествие, вся эта афганская ситуация снижает влияние и активность США по другим направлениям», - считает Бортник.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что США выполнили все обязательства перед Афганистаном.

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