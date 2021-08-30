Насколько эффективно в Украине произошла смена элит? На этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» отвечает политолог Артём Бронжуков

«Этой осенью мы, возможно, увидим в правительстве определённые ротации, но я не наблюдаю предпосылок для смены всего Кабмина. Но, возможно, она действительно произойдёт. Так или иначе, главная проблема состоит не в этом. Проблема в том, что вместо президента Зеленского кандидатов на высшие должности отбирают и назначают чиновники. Назначения делаются не по профессиональным качествам, а по признаку лояльности. Офис президента готов работать против любого человека, у которого есть какие-то властные амбиции. Его просто не допустят к власти. В этом и кроется главная угроза для Украины: ведь для того, чтобы добиваться результатов, на должностях нужны личности. Сегодня мы их, к сожалению, не видим», - говорит гость программы.

По его словам, чиновников можно менять сколько угодно, но результата всё равно не будет, пока должности не займут люди, которые им соответствуют.

«Безусловно, приход к власти Зеленского – это смена политических элит. Были политики, которые много лет находились в системе, но народ избрал несистемного политика. Однако я думаю, что на следующих выборах вектор снова изменится. Идёт постоянный поиск эффективных менеджеров. Сейчас, к сожалению, надежды пока не оправдываются», - считает Артём Бронжуков.

Как сообщает Politeka, ранее этот эксперт оценил вероятность перестановок в правительстве.

Также Politeka сообщала, что Бронжуков призвал искать новые пути решения проблемы Донбасса.