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В Офісі Президента почалось протистояння між найближчим оточенням Володимира Зеленського – Андрієм Єрмаком та Кирилом Тимошенком. Ця війна вже б’є навіть по главі держави.

Про це у своєму блозі у соціальній мережі пише політичний експерт Тарас Семенюк.

Семенюк зазначає, що Тимошенко до боротьби з керівником Офісу Президента залучив «тарана Генадія Корбана», і тепер «віддуватись приходиться самому Володимиру Олександровичу». Нагадаємо, що днями Корбан різко розкритикував керівництво держави за відсутність адекватної реакції на обстріл росіянами позицій українських військ під Авдіївкою.

«І до речі, Корбан останнім часом активніше включається. Ради чого? Ще не до кінця є вивчена його можлива роль в Іловайській трагедії, про що сказав у фільмі Крістер Паріс. Але тут мяч на полі правоохоронців та суду. Тимошенко ж простіше відійти в тінь, Президенту ні. Хто ж тоді виграє? Ніхто, програє країна. І навіть зараз, коли сумуємо за загиблими воїнами в Іловайському котлі, політичні дивіденти стають на перше місце, а ніж пам’ять за загиблими», - вказує Семенюк.

Експерт наголошує, що саме «Зеленський несе відповідальність за безпеку в країні і будь-які внутрішні інтриги тільки показують нашу слабкість».

Нагадаємо, 29-го серпня Україна вшановує пам’ять українських військових та добровольців, які були убиті росіянами під Іловайськом. 7 років тому, у серпні 2014-го, російські військові обстріляли «зелений коридор», яким з Іловайська виходили українські бійці. За офіційною статистикою, у боях під Іловайськом загинули 368 українських героїв. За неофіційними даними – понад 1000.

2018-го відомий естонський журналіст Крістер Паріс в Брюсселі презентував документальний фільм «Битва за Дніпро», у якому пролив світло на роль Геннадія Корбана та Бориса Філатова (чинний мер Дніпра) у Іловайській трагедії.