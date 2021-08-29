Департаментом культуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) 21 июля этого года объявлен конкурс на должность директора – художественного руководителя Киевского академического театра юного зрителя на Липках.

Однако коллектив театра сомневается честности и прозрачности проведения конкурса. Они выражают поддержку нынешнему художественному руководителю Виктору Гиричу. В письме в Департамент культуры коллектив театра выразил опасения, что на эту должность может попасть человек, который не соответствует необходимым требованиям.

Об этом пишет KV со ссылкой на страницу театра в Facebook.

“Сегодня нынешний художественный руководитель Театра юного зрителя на Липках Виктор Сергеевич Гирич подал официальное обращение в Департамент культуры. Мы хотим честных выборов и честных членов комиссии”, – говорится в сообщении.

В этой связи коллектив театра информирует о:

нарушениях в проведении жеребьевки, где не было указано наименование общественной организации, что подтверждается видеозаписью.

веских основаниях для недоверия коллектива к избранным кандидатам от ОО.

“Мы не можем быть уверены в их компетенции, обязательной причастности к сфере культуры и беспристрастности в отношении участников конкурса. Ведь КВЭДы всех трех организаций не соответствуют требованиям и не имеют отношения к деятельности профессиональных художественных трупп”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что требования для допуска к участию в жеребьевке ОО в сфере культуры свидетельствуют о том, что это должны быть ОО в определенных конкретных сферах культуры.

Также коллектив театра опубликовал текст обращения в Департамент культуры и видео жеребьевки.