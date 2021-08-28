Сможет ли в Украине существовать политическая модель Германии с сильным канцлером? Этот вопрос рассматривает посол Украины в Австрии Александр Щерба в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня».

По мнению посла, политическая модель Германии не слишком подойдет Украине, ведь государству нужно осуществить еще много непопулярных и жестких реформ. «Эта модель хороша для реформированного успешного богатого государства», - подчеркивает он.

Вместо этого Щерба предлагает для Украины другую политическую модель: сильный лидер в центре и вокруг до 150 человек - «пирамида в пирамиде». «Вот эти 100-150 «спартанцев», расставленные как пирамида в существующей большой пирамиде государственного аппарата – это ключ», - убежден он.

В пример гость программы приводит Валенса и активистов «Солидарности». «Он сам был харизматичным человеком, он привел людей идеи, людей европейских не только по словам, по риторике, но и во многом по сути», - объясняет Щерба.

Также посол отмечает, что для реализации этой модели парламентская форма правления не слишком подойдет, нужна президентская, ведь человеку придется на большой мотивации провести массу реформ и взять на себя ответственность. «То, о чем говорит Зеленский: «Я пришел для того, чтобы войти в учебники истории». Если это парламентская республика, то это 450 человек, которые точно знают, что они в историю не войдут», - констатирует гость программы.

Как сообщала Politeka, Щерба объяснил, почему Украина представляет себя на мировом уровне менее успешно, чем Россия.

Также Politeka писала о том, что Щерба заявил, что назначение послов должно согласовываться с ВР.



