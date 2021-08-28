Политолог Артем Бронжуков в эфире программы “Что дальше” с Любовью Завальнюк на канале “Знай24” рассказал, есть ли альтернатива Минским соглашениям, и как ее найти.

"В первую очередь, президенту и его команде нужно определить стратегию Донбасса. Что мы хотим: мы хотим реинтеграции, мы хотим победы в войне, или мы этого не хотим. Мы же уже много слышали о так называемом народовластии. О референдумах. Поэтому, мне кажется, в первую очередь, логичным шагом было бы спросить у людей, как они видят будущее", - сказал Артем Бронжуков.

Он отметил, что на основе ответов людей нужно строить политику Украины относительно Донбасса.

"Потому что сегодня мы, ну, возможно, не мы, а эксперты и среда, которая находится в этой ситуации, она не видит того, как Офис президента, как сам гарант рассматривает будущее Донбасса. Поэтому когда мы говорим о том, что Минские договоренности не работают — это правда. Но есть ли им альтернатива — должно определяться исключительно в ходе того, какую концепцию и стратегию мы примем по отношению к ситуации, в которой находимся", - добавил Бронжуков.

Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал, как мировые лидеры относятся к Минским соглашениям.

Также Politeka сообщала, что Клочок отметил, что сейчас ТКГ фактически заблокирована, никакой работы там не идет.