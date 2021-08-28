Политолог Руслан Бортник в своем блоге рассказал о перспективах Крымской платформы, факторах ее успешного развития, а также прокомментировал визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев.

«В будущем судьба Крымской платформы зависит от отношений России с США и ЕС. Если женевский переговорный процесс, который сегодня продолжается за кулисами мировой политики по реализации итогов договоренностей Женевского саммита Байдена и Путина, завершится успехом, Крымская платформа будет деградировать до уровня ежегодной конференции. Несмотря на то, что заявлена амбиция в качестве постоянно действующей международной организации», - считает Бортник.

В то же время, по его мнению, если отношения между Россией и Западом в очередной раз обострятся, то не исключено, что следующие заседания Крымской платформы могут быть и более представительны, и решения на них могут приниматься более серьёзные. Кроме этого, политолог напомнил, что за день до Крымской платформы в Украину из Москвы после встречи с Владимиром Путиным прилетела Меркель.

«Если резюмировать итоги встречи с Меркель, то фактически можно констатировать безрезультативность этой встречи. Визиты Меркель и в Москву и Киев не дали особого эффекта в отношении решения или хотя бы получения каких-то позитивных перспектив решения вопроса Северного потока-2», - заявил Бортник.

По его словам, в Москве Меркель сказали, что они готовы продлить транзит через Украину после 2024 года только в том случае, если Европа подпишет контракты на дополнительную закупку российского газа после 2024. А европейский бизнес, отметил политолог, в этом не заинтересован и не может сегодня этого сделать.

«В Украине такое обещание, даже не обещание – перебрасывание меча на европейский бизнес, на европейских политиков – тоже восприняли без особого энтузиазма. И, наверное, те вещи, которые привезла Меркель в Украину, никого не устроили. И в Украине от Зеленского Меркель услышала молчаливое «нет» в виде «мы подумаем», - подытожил Бортник.

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