Политолог Артем Бронжуков в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, изменится ли вектор развития Украины после встречи президента Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом.

«На самом деле вектор нам обозначили уже очень давно. Дорожная карта реформ в Украине существует сразу после Майдана. Ее составляли вместе с европейцами, американцами и международными финансовыми институтами. Почему-то в Украине любят спекулировать на теме внешнего управления. Но ничего плохого в целом в этом нет», - говорит эксперт.

Он привел пример Северной и Южной Кореи.

«Эти страны не являются крупными субъектами в геополитике. И они ориентируются на других крупных игроков в этой сфере. Но в то же время мы видим, что когда страна выбирает продемократический прозападный вектор и следует ему, то и качество жизни, и экономика, и вообще все процессы в стране более благоприятны для комфортной жизни обычного человека», - сказал Бронжуков.

По его мнению, изменения в Украине должны ориентироваться, прежде всего, на украинцев.

«Я не вижу ничего плохого в том, что мы движемся согласно подобным дорожным картам. Это гораздо лучше, чем какой-то российский Таможенный союз и нарративы, которые там продвигают», - резюмировал политолог.

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