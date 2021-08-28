Политолог Артем Бронжуков в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, изменится ли вектор развития Украины после встречи президента Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом.
«На самом деле вектор нам обозначили уже очень давно. Дорожная карта реформ в Украине существует сразу после Майдана. Ее составляли вместе с европейцами, американцами и международными финансовыми институтами. Почему-то в Украине любят спекулировать на теме внешнего управления. Но ничего плохого в целом в этом нет», - говорит эксперт.
Он привел пример Северной и Южной Кореи.
«Эти страны не являются крупными субъектами в геополитике. И они ориентируются на других крупных игроков в этой сфере. Но в то же время мы видим, что когда страна выбирает продемократический прозападный вектор и следует ему, то и качество жизни, и экономика, и вообще все процессы в стране более благоприятны для комфортной жизни обычного человека», - сказал Бронжуков.
По его мнению, изменения в Украине должны ориентироваться, прежде всего, на украинцев.
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«Я не вижу ничего плохого в том, что мы движемся согласно подобным дорожным картам. Это гораздо лучше, чем какой-то российский Таможенный союз и нарративы, которые там продвигают», - резюмировал политолог.
Как сообщала Politeka, Дзивидзинский рассказал, как события в Афганистане повлияют на Украину.
Также Politeka писала, что Атаманюк объяснил, почему США не инвестируют в украинскую газовую отрасль.