Политолог Виталий Кулик в эфире программы “Что дальше” с Любовью Завальнюк на канале “Знай24” рассказал, против каких компаний США вводят санкции по "Северному потоку-2", и что это дает Украине.

Виталий Кулик рассказал, выгодно ли США вводить санкции против Российской Федерации по "Северному потоку-2", поскольку они сейчас выдерживают статус-кво в отношении Украины.

"Речь идет о разделении этих вопросов. Речь идет о компаниях, связанных с техническим обеспечением, транзитом и так далее, персон, или компаний, которые были связаны с оккупационными действиями, то есть оккупацией. Или входят в правительство. И тогда против них могут быть применены персональные санкции. И давление на Европейский Союз с требованием обеспечить участие "Северного потока-2" в Третьем протоколе", - сказал Кулик.

Он отметил, что это создает условия для того, чтобы Украину не лишили транзита газа.

"Хотя я понимаю, что это мертвому припарка, по большому счету. И опять же, это правила игры, договоренности. Россия может просто это все одномоментно взять и перекрыть. Вентиль на трубе. Но хотя бы это позволяет нам апеллировать затем в Стокгольмский суд, или международные институты, и выбивать деньги, компенсации или блокировать активы "Газпрома". Давить на корпорацию "Газпром", которая имеет активы по всему миру, для соблюдения правил поведения на энергетическом рынке Европейского Союза", - добавил Виталий Кулик.

Как сообщала Politeka, Харченко рассказал, сколько стоит "Северный поток-2".

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