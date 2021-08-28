Введение методов непрямого контроля доходов украинцев в нынешних условиях приведет лишь к увеличению давления со стороны государства на граждан и к поиску новых методов уклонения от налогов со стороны предпринимателей.

Власть стремится контролировать доходы и расходы украинцев, чтобы они не имели времени контролировать власть. Такое мнение высказал председатель исполкома партии «УДАР Виталия Кличко» Артур Палатный на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что нынешняя власть пришла на либеральных лозунгах стимулирования свободного развития предпринимательства и уменьшения регуляторного давления государства. Но вместо этого делает все наоборот: усиливает налоговое давление на бизнес и еще больше загоняет его в «тень». В частности, Министерство финансов готовит законопроект о косвенном определении доходов украинцев, ранее был принят закон о «нулевом» декларировании. А сейчас под видом борьбы с олигархами власть протягивает законопроект №5600, который, по словам Палатного, фактически убивает средний класс. При этом реформа налоговой милиции и создания сервисноориентованого Бюро экономической безопасности фактически провалены, отмечает он.

"Введение методов косвенного контроля доходов украинцев в нынешних условиях приведет лишь к увеличению давления со стороны государства на граждан и к поиску новых методов уклонения от налогов со стороны предпринимателей", - предупреждает Палатный.

В «УДАРе Виталия Кличко» считают, что главной функцией государства является создание условий, при которых человек может себя свободно реализовывать.

"Мы всегда выступали за детенизацию экономики и честную уплату налогов всеми. Но государство, во-первых, должно создать четкие и прозрачные «правила игры», что сделает возможным честное ведение бизнеса и уплату налогов. А во-вторых, создать благоприятные условия для ведения бизнеса, уменьшив налоговое бремя на него», - подчеркивает Артур Палатный.

Глава исполкома "УДАРа" выразил уверенность в том, что вместо того, чтобы считать расходы каждого украинца, правительству следует очистить налоговую от коррупционеров и снизить давление на бизнес.

«Главным двигателем экономического развития страны должен стать малый и средний бизнес, который следует высвободить из-под чрезмерного налогового пресса и регуляторного вмешательства. Для этого нужно: максимально упрощать систему налогообложения, внедрять систему «единого окна» во всех типах отношений между властью и бизнесом, чтобы минимизировать возможности для коррупции и уменьшить расходы предпринимателей. Полностью «перезагрузить» налоговую службу - набрать новых сотрудников по критериям профессионального и морально-этического соответствия, переориентировать государственные фискальные органы - с упором на профилактические мероприятия по соблюдению законности. Эти меры должны сопровождаться реформой судебной и правоохранительной системы», - считает Артур Палатный.

Он подчеркивает: только после реализации этих мер можно переходить ко второму этапу - вводить методы косвенного контроля доходов. А в нынешних условиях это приведет лишь к увеличению давления со стороны государства и появлению новых схем для уклонения от налогов со стороны предпринимателей.

Как ранее сообщалось, министр финансов Сергей Марченко в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил о том, что в правительстве разрабатывается законопроект о косвенных методах определения доходов граждан Украины. Этот документ должен быть подан в Верховную Раду уже в этом году.



