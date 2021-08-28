Должен ли оставаться в Конституции Украины человеческий фактор? Своими мыслями по этому поводу в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» делится украинский дипломат, посол в Австрии в 2014-2021 годах Александр Щерба.

«Я считаю, что сильная личность может вытянуть на себе какой-то слабый государственный институт. Но даже самый сильный институт не вытянет слабого руководителя. Важнее всего – качество кадров, именно на нем всё завязано. В дипломатической практике есть масса историй, которые это подтверждают. Я бы всё-таки плясал от правильных людей, а не от правильных институций. Но большая слабость Украины, даже её несчастье, состоит в том, что здесь нет людей такого калибра, чтобы задать государству алгоритмы на будущее. Нет таких людей, как, например, отцы-основатели США Вашингтон, Джефферсон и Мэдисон. Леонид Кравчук, при всём моём к нему уважении, всё-таки не Вашингтон», - говорит дипломат.

При этом он считает, что Украине нужен человек, которому она поверит, который станет президентом и решит главную проблему страны – проблему доверия.

«Главная проблема страны – что государство не доверяет гражданам, а граждане не доверяют ни государству, ни друг другу. Зеленский имел шанс стать человеком, который возродит взаимное доверие – а может быть, у него и до сих пор есть такой шанс», - считает Александр Щерба.

Как сообщает Politeka , ранее бывший спикер Верховной Рады Александр Мороз рассказал, что коллективным «отцом» Конституции Украины был парламент.