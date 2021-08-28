Политолог Артем Бронжуков в программе «Акценты» с Татьяной Резвин высказался о работе правительства Дениса Шмыгаля.

«Мы же видим, как работает украинский Кабмин. Уже два года правительство Шмыгаля работает без принятой парламентом программы, что, в принципе, является ненормальным для демократического государства, которым Украина де-факто является», - говорит эксперт.

По его словам, нынешнее правительство не смогло предоставить документ, под которым депутаты были бы готовы подписаться.

«Они ведь, голосуя за какие-то решения и предложения, рискуют собственным авторитетом и именем. И как бы там не высмеивали некоторых депутатов в СМИ, но все-таки они не глупые и имеют определенную экспертизу. И оценить документ, который готовит правительство – стратегия развития государства на 2 страницы А4… Это комично и выглядит больше, как школьный реферат, чем как действительно документ, который готовит высший исполнительный орган в стране», - сказал Бронжуков.

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