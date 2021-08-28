В Киево-Печерской лавре сегодня тысячи верующих Украинской Православной Церкви отмечают престольный праздник монастыря - Успения Пресвятой Богородицы.
Как пишет Знай.юа со ссылкой на Центр информации УПЦ, праздничную Божественную литургию в Успенском соборе обители в сослужении епископата и духовенства совершил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
Предстоятель рассказал о святой жизни Пречистой Девы Марии.
«Матерь Божия сейчас на Небе молится о тех, кто почитает Ее Сына и верит в Него как в Сына Божия и Спасителя мира. Празднуя Успение Богородицы, просим, чтобы Она помогала в скорбях и испытаниях, чтобы мы переносили это достойно, как и она это делала. Чтобы помогала нам терпеть, прощать и любить, как заповедал Господь», - отметил Митрополит Онуфрий.
Во время Литургии состоялась хиротония архимандрита Агафона (Опанасенко) во епископа Коктебельского, викария Феодосийской епархии.
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За богослужением молились о мире в Украине и об избавлении от смертоносного вируса.
После литургии тысячи верующих совершили крестный ход от Успенского собора к Ближним пещерам, где был совершен молебен, после которого все были окроплены святой водой.
Накануне вечером, 27 августа, Предстоятель совершил всенощное бдение в Успенском соборе. Перед началом бдения был прочитан Акафист Успению Пресвятой Богородицы.