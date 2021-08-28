Политолог Виталий Кулик в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, чего ожидать от встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом.

«Есть определенные завышенные ожидания и в обществе, и, возможно, на Банковой. Ожидается, что Байден должен сделать какие-то предложения Киеву, которые показали бы модель отношений между Соединенными Штатами и Украиной», - говорит эксперт.

По его мнению, эти завышенные ожидания не будут оправданы.

«Сам характер диалога, который был перед этим между Соединенными Штатами и Украиной, показывает, что в Вашингтоне достаточно скептически относятся к нынешнему политическому режиму, не считают Украину надежным партнером и имеют перечень домашних заданий, которые Украина еще не выполнила», - сказал Кулик.

В то же время он отметил, что, возможно, некоторые ожидания относительно встречи Зеленского с Байденом таки оправдаются.

«Но возможны и интересные инициативы, которые будут восприняты нашими партнерами», - добавил политолог.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал о целях визита Зеленского в Вашингтон: «Эмоциональная связь должна установиться».

Также Politeka писала, что Атаманюк объяснил, почему США не инвестируют в украинскую газовую отрасль.