В программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» политолог-международник Владимир Воля поразмыслил о том, можно ли вообще сравнивать ситуацию в Афганистане с тем, что происходит в Украине.

По мнению эксперта, ситуация в Афганистане не имеет ничего общего с тем, что происходит в Украине, а потому и сравнивать тут нечего. «Однако тамошние события действительно могут аукнуться для нашей страны», - рассуждает он.

В частности, Воля говорит об американских аналитиках, которые сообщали Белому дому ложные факты о ситуации в Афганистане. Чтобы не быть голословным, гость программы напоминает, что американский уполномоченный по Афганистану оценивал шансы Кабула продержаться в 3 месяца, а российский уполномоченный давал еще больший срок, но на тот момент талибы уже взять под свой контроль значительные территории.

Он добавляет, что США вкладывали средства в Афганистан в течение последних 20 лет, но, как только они убрали свои войска оттуда, увидели реальное положение дел. «Возникает вопрос: если так обстоят дела с Афганистаном, то где гарантия, что американская аналитика по какой-то другой стране стоит больше? Аналитики уже подставили Белый Дом в Афганистане, так почему они не могут подставить его в Украине?», - рассуждает политолог.

Итак, Воля заключает, что американская аналитика по Афганистану провалилась, как и аналитика других государств. «Если американская администрация и пересмотрит своё отношение к Украине, то она постарается сама понять, что происходит в стране, не доверяя аналитикам», - рассуждает гость программы.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что США выполнили все обязательства перед Афганистаном.

Также Politeka писала о том, что Стариков рассказал, как талибы захватывали Афганистан.