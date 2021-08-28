Директор Аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко в интервью для издания Kyiv.Press рассказал о давно известных проблемах с застройками столицы и заявил о сложности борьбы с ними.

В частности, Сергиенко рассказал о Генеральном плане Киева, который мог бы упорядочить хаотичные застройки в столице, однако городские власти уже не первый год затягивают с его утверждением.

«У всех претензии к Генплану. Но вспомните предыдущий на 2002-2020 годы. Кто на него обращал внимание? Если до 2010 года в Генплан было внесено восемь изменений, то к 2014 году – 1 134! То есть Генплан просто раскромсали, и никто не понес за это ответственности», - заявил эксперт.

В пример он привел команду бывшего мэра Киева Черновецкого, которая полностью игнорировала Генплан, а землю тогда раздавали направо и налево. Сергиенко отметил, что тогда Киевсовет действовал вопреки интересам киевской общины.

«Но никто ничего не делал, потому что мы живем не в правовом государстве, законы не работают. Зато работает влияние олигархов, телефонное право, подкуп чиновников, коррупция», - говорит эксперт.

По мнению Сергиенко, утверждения нового Генплана не изменит ситуацию в столице, если его не будут должным образом соблюдать, а нарушители не будут нести наказание.

«Генплан – не панацея, как и Детальный план территорий. Это больше повод поспекулировать на ситуации для квазиэкспертов или политиков. Если государство неправовое, то выигрывает застройщик. У него больше денег, чем у общественности и городском бюджете», - заявил Сергиенко.

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