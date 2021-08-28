Телеведущая Леся Никитюк показала, как ее мама Екатерина выглядела в детстве, юности и молодости

Лесю Никитюк накрыла ностальгия. Теледива села перебирать старые семейные снимки и решила поделиться ими со своими фолловерами. В сторис своего микроблога звезда украинского ТВ показала, как выглядела ее мама в детские и юношеские годы. Об этом пишет Hyser.

Так, Леся восхищается тем, какой красоткой была ее мама, какие у нее были длинные волосы. На снимках кроме Екатерины также фигурируют ее друзья и подруги, а также экс-бойфренд.

На первой из опубликованных фотографий Екатерина Петровна запечатлена на танцах со своими подружками.

"Кет на диско 1977. Посмотрите какие стильные", - подписала снимок Леся.

На другом снимке Екатерина Петровна запечатлена среди одноклассниц в 10-ом классе.

На следующем фото мама Леси позирует среди своих друзей. На вопрос дочери о том, кто тот парень, что запечатлен рядом с ней, Екатерина Петровна отвечает: "А це мій кавалер". Как оказалось, сейчас этого парня уже нет в живых.

Далее идет более ранняя фотография Екатерины. На ней запечатлена совсем еще девочка в странном наряде.

Также Леся опубликовала портретный снимок своей мамы, который был сделан, когда Екатерине было 20 лет.

И на последнем снимке Екатерине всего 4 года. На фото она запечатлена с куклой в руках.

"А це моя улюблена фотографія. Мамі Кет 4 роки. Це блін Silent Hill", - подписала снимок Никитюк.