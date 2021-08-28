Телеведущая Леся Никитюк показала, как ее мама Екатерина выглядела в детстве, юности и молодости
Лесю Никитюк накрыла ностальгия. Теледива села перебирать старые семейные снимки и решила поделиться ими со своими фолловерами. В сторис своего микроблога звезда украинского ТВ показала, как выглядела ее мама в детские и юношеские годы. Об этом пишет Hyser.
Так, Леся восхищается тем, какой красоткой была ее мама, какие у нее были длинные волосы. На снимках кроме Екатерины также фигурируют ее друзья и подруги, а также экс-бойфренд.
На первой из опубликованных фотографий Екатерина Петровна запечатлена на танцах со своими подружками.
"Кет на диско 1977. Посмотрите какие стильные", - подписала снимок Леся.
Алла Пугачева отметилась в день рождения единственного сына Софии Ротару и собрала более 200 "лайков": яркое фото
Работа школ с 1 сентября, озвучены важные правила: «Нужно будет обязательно...»
Беда случилась в семье Шэрон Стоун, актриса попросила помощи: "Нам нужно чудо..."
Не стало знаменитого певца, которого любили во всем мире: "Подарил нам много тепла и света"
Тина Кароль наконец показала украинцам красавчика, за которого хочется замуж: "Красивая пара"
На другом снимке Екатерина Петровна запечатлена среди одноклассниц в 10-ом классе.
На следующем фото мама Леси позирует среди своих друзей. На вопрос дочери о том, кто тот парень, что запечатлен рядом с ней, Екатерина Петровна отвечает: "А це мій кавалер". Как оказалось, сейчас этого парня уже нет в живых.
Далее идет более ранняя фотография Екатерины. На ней запечатлена совсем еще девочка в странном наряде.
Также Леся опубликовала портретный снимок своей мамы, который был сделан, когда Екатерине было 20 лет.
И на последнем снимке Екатерине всего 4 года. На фото она запечатлена с куклой в руках.
"А це моя улюблена фотографія. Мамі Кет 4 роки. Це блін Silent Hill", - подписала снимок Никитюк.