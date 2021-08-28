В программе Алексея Толкачева «БДСМ. Болевые разговоры» политический консультант, разработчик адвокационных и избирательных кампаний Руслан Рохов назвал причины низкой социальной активности украинцев.

По словам Рохова, причины проблем с социальной активностью нужно искать в прошлом СССР. Как он рассказывает, люди вели борьбу против чужой для них страны, так они выживали, а, получив свою, не смогли воспринять ее как свою.

Тогда, говорит он, появилась часть граждан, которая поняла, что ответственность за собственную жизнь лежит на них самих. «Мы делали исследования и 34 процента сказали, что за повседневную безопасность отвечает сам гражданин, а не полиция. Это говорит, что люди не ожидают от кого-то что-то», - сообщает эксперт.

Чтобы не быть голословным, в пример он приводит ситуацию в Черновцах. Как рассказывает Рохов, там 27% населения признали, что будущее города - на ответственности его же жителей. «Остальные ответили, что мэр, депутаты, губернатор, президент, правительство - кто-то, но не они», - подчеркивает он. Политический консультант отмечает, что с такой идеей выступает большинство партии - правые и левые, консерваторы и либералы, патриотические круги и пророссийские. «Есть разные опекуны различных идеологических расцветок», - говорит он.

Далее Рохов рассказывает о локальном политическом проекте, которому удалось получить 20% поддержки населения почти за 3 месяца предвыборной кампании. И он подчеркивает, что идея этого проекта заключалась в том, чтобы навести в городе порядок и чтобы сами жители брали на себя ответственность за это. «Альтернативная концепция была в том, чтобы в противовес всем этим опекунам», - объясняет эксперт. Итак, констатирует он, люди в этом случае выбрали не политика, а ретранслятора этой идеи.

Как сообщала Politeka, Рохов заявил, что в Украине уже 30 лет не удастся преодолеть политическую силу, которая заботится о людях .