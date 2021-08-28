Посол Украины в Австрии Александр Щерба в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» заявил, что в новом Законе «О дипломатической службе» следовало бы прописать, что назначение послов согласовывается с Верховной Радой.

«Там ломались такие копья вокруг этого вопроса – согласовывать или не согласовывать, хотя бы консультативно. И Министерство настояло на том, что «нет-нет-нет, ни в коем случае согласовывать», - говорит дипломат.

По его словам, украинская политическая модель не является идеальной, но все зависит от личностей.

Щерба добавил, что всегда гордится Министерством иностранных дел Украины.

«Традиционно Министерство иностранных дел было наиболее прогрессивное в Кабинете министров. Профессор Тимоти Снайдер говорит: «Хотите защитить свободу – защищайте институции». Вот Министерство иностранных дел в Украине – это сейчас именно та институция, на которой держится много вещей: и европейская ориентация, и демократия, свобода. Вы же видите, и во время революции дипломаты какую-то определенную позицию занимали. Я всегда горжусь своим Министерством», - сказал он.

Как сообщала Politeka, Романченко рассказал, какая модель государства подходит Украине.

Также Politeka писала, что Спиридонов рассказал, каких министров могут заменить: «Возможно, в конце августа».