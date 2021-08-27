Политический консультант, разработчик адвокационных и избирательных кампаний Руслан Рохов в новом выпуске программы «БДСМ. Болевые разговоры» Алексея Толкачева пояснил, готов ли народ разбираться в политике по-настоящему?

«Одна категория людей ждет от политиков проявления опеки и попечительства, это патерналисты. И здесь сложно обвинять, это просто явление, которое есть. В Советском Союзе, если кто-то говорил, что с системой что-то не так, трубы потекли, в лучшем случае он съездил бы в ГУЛАГ, но, как правило, больше этих людей не видели никогда. Это инстинкт самосохранения: не выделяться, быть таким как все. И, собственно, родители сдерживали импульсы и инициативу своих детей, потому что опасались за их жизнь и здоровье в те времена. Фактически мы получили осознание: есть власть, она что-то делает, и этот страх, что если ты будешь протестовать – к тебе будут санкции», - говорит он.

Рохов объясняет, откуда пришла такая установка: «Осталась категория людей, которые видят во власти не инструмент для улучшения жизни, а источник угрозы. В тоталитарном режиме, особенно когда мы фактически жили под оккупацией Советского Союза, у нас своего государства не было. Мы на месте ничего не решали, в Москве было представительство, которое вело централизованную политику. Люди нарушали правила, боролись против чужого государства, это было средство выживания».

Он подчеркивает, что в этом сегодня заключается проблема: «Мы получили государство, а ментально до сих пор не начали его воспринимать как свое».

Как сообщала Politeka, Дюденко рассказал, почему отказался стричь первых лиц государства: «Мне это не надо».

Также Politeka сообщала об ужасном, по словам Толкачева, проклятии Украины: «Наши десятилетиями неопределенные позиции, куда мы идем, что мы строим?».