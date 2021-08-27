В новом выпуске программы «in. KYIV» с блогером Екатериной Павловой адвокат и экс-начальник следствия УБОП в г. Киеве Валерий Поваров рассказал, как обезопасить киевлянам свои дома от проникновения в них.

«Главный совет – это все же установка охранной сигнализации в квартире, сейчас возможности очень большие на любой вкус и любую цену. Можно за очень небольшие средства поставить охранную систему, которая на открытие вашей двери будет вас информировать и на мобильный телефон вам приходить информация. Такая система стоит 200 - 250 гривен в месяц и у вас будет определенная безопасность того, что вас будут осведомлять о том, происходят ли какие-то события с открытием вашей двери и на этот вызов приедет служба охраны», - подчеркнул он.

Поваров рассказал, что о конкретной системе сигнализации лучше советоваться со специалистами, но в настоящее время любые системы охраны устанавливаются за несколько минут и снимаются также. Если к охранной службе поступает сигнал о попытке проникновения в помещение, находящегося под охраной, подтвердил он, они реагируют очень быстро и прибывают на место за считанные минуты, несмотря на пробки.

«Насколько я знаю, система охраны разработана таким образом, что специалисты рассчитывают места пребывания патрульных машин таким образом, чтобы они успевали за несколько минут доезжать до мест радиуса действия своей охраны. Поэтому есть возможность, которая предоставляет людям обеспечить себя надежной системой охраны. Если вы храните какие-то драгоценности дома, то у вас всегда будет повод для беспокойства за свое имущество. И вам нужно всегда быть в курсе происходящего у вас дома, поэтому даже установка камеры, которая реагирует на движение и передает вам информацию на телефон, предоставит вам больше уверенности», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Киричука, что в Киеве очень много проблем с жилыми домами, потому что жилой фонд устаревает.

Также Politeka писала, что домушники устроили рейд в спальном районе Харькова: «Вынесли несколько квартир».



