В программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» политолог Владимир Воля оценил шансы Украины через 20 лет вступить в Евросоюз.

Гость программы сообщает о заявлении президента Эстонии Керсти Кальюлайд по поводу Украины: ЕС следует принимать новых членов, но Украине для этого придется поработать еще 20 лет.

Далее политолог комментирует эти слова президента Эстонии. Как он рассказывает, украинцы отреагировали на эту ситуацию неоднозначно: одни говорят о предательстве и упреке, расценивая заявление Кальюлайд как критику, другие убеждены, что так она «остудила пыл некоторых прозападных деятелей в Украине».

Воля по этому поводу имеет свое мнение: «На самом деле, если не жить мифами с одной стороны и другой, то Кальюлайд сказала то, что думают в Евросоюзе». То есть, объясняет он, мировые лидеры так или иначе уже договорились в кулуарах по поводу вступления Украины и в НАТО, и в ЕС. Следовательно, заявление президента Эстонии эксперт понимает как часть этих кулуарных договоренностей. «Получается, что мы увидели, о чем там говорят и какими главными аргументами оперируют», - подчеркивает эксперт.

К тому же, говорит Воля, очевидно, что сама Кальюлайд согласна с этими аргументами, считает их основательными и оправданными. С другой стороны, отмечает он, так президент Эстонии продемонстрировала свою позицию по этому вопросу: она поддерживает попытки Украины присоединиться к Евросоюзу.

Итак, в целом гость программы делает такой вывод относительно шансов Украины вступить в ЕС через 20 лет: «Может вступит, а может украинцы передумают к тому времени». Воля аргументирует это тем, что часть украинцев против того, чтобы европейское законодательство стало частью украинского.

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