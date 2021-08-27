Российская Федерация всячески избегает следующих санкций. Эту ситуацию прокомментировал дипломат Вадим Трюхан в программе «Что дальше?» с Любовью Завальнюк на канале «Знай 24».

По мнению Трюхана, действия России, например, попытки сорвать Крымскую платформу и дискредитация Украины на международной арене, показывают, что санкции на самом деле болезненно ударяют по ее системе. «Хотя они не хотят это публично признавать. Им нельзя допустить, что они расширятся. Что пойдут уже в секторальной сферу. Что дойдет до отключения от SWIFT, до эмбарго дойдет», - объясняет он.

Следовательно, говорит эксперт, Россия старается не ухудшать отношений с другими государствами. Кроме этого, подчеркивает он, сегодня весь мир осознает, что представляет собой Россия и ее президент.

Попутно Трюхан комментирует и те факторы, на которых держится режим Путина и из которых формируется вообще бюджет РФ. «На самом деле, путинский режим держится на средствах, получаемых в первую очередь от энергоресурсов. Это около 20% наполнения их бюджета», - утверждает он.

Итак, заключает дипломат, в случае эмбарго РФ не могла бы реализовывать даже элементарные базовые социальные программы, что привело бы к инфляции и падению. Тем не менее, говорит он, уровень жизни россиян и так упал по сравнению с 2014 годом.

Как сообщала Politeka, Трюхан рассказал, когда Крым получит воду, и почему ее нельзя дать сейчас.

Также Politeka писала о том, что Трюхан назвал причины российской паспортизации на Донбассе.



