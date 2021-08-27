Есть ли будущее у Минского процесса? Этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает дипломат Вадим Трюхан.

«Минский процесс уже вернулся в повестку дня, уже пытались провести заседание одной из рабочих групп ТКГ. Но россияне исходят из мысли, что им все эти переговоры и консультации не нужны. Им хотелось бы, чтобы никто на них не давил. Россияне хотят топтаться по Украине без каких-либо договорённостей. Им мало ОРДЛО, мало Крыма и Севастополя – им нужна вся Украина. Как максимум они хотят сделать нашу страну одним из субъектов своей федерации, а как минимум – взять её под политический контроль. Поэтому они устраивают провокации, затрудняют проведение консультаций. Вряд ли стоит рассчитывать на мирный процесс, на переговоры и консультации. Уже тот факт, что Россия включила главу украинской дипломатии Дмитрия Кулебу в санкционный список, говорит сам за себя», - считает гость программы.

По его словам, это наглядно показывает, что россияне не настроены ни на какой диалог.

«Разумеется, тема Донбасса будет поднята на вашингтонских переговорах Зеленского и Байдена. Зеленский в США будет говорить об этом и с Госдепартаментом, и с конгрессменами. Для его поездки эта тема станет одной из приоритетных», - подчёркивает Вадим Трюхан.

Как сообщает Politeka, ранее этот эксперт рассказал о том, когда Крым начнёт получать воду из Украины.

Также Politeka сообщала, что Трюхан назвал причину того, почему РФ раздаёт свои паспорта на Донбассе.



