В новом выпуске программы «in. KYIV» с блогером Екатериной Павловой адвокат и экс-начальник следствия УБОП в г. Киеве Валерий Поваров рассказал о том, какие дома являются более защищенными от краж и о мотивах преступников по поводу преступления.

«Конечно консьерж или система электронного пропуска немного усложняет проход в сам дом, но на события, которые могут произойти с похищением имущества, это не влияет. Не важно, какие дома – более старые или новые, если там нет охраны и камер, которые устанавливают сами собственники жилья в подъездах или около квартир, чтобы фиксировать все происходящее, потому что это дает больше безопасности. А если взять любой дом в Киеве, то он не имеет страхования от преступных событий», - рассказал он.

Поваров сообщил, что преступники, которые намерены завладеть вашим имуществом, они, в первую очередь, хотят завладеть вашими денежными средствами или драгоценностями. Поэтому они должны обладать информацией, уверен он, что в конкретном помещении сохраняется то, что их интересует. Если у человека в кругу знакомых есть те, кто узнали, что у вас есть какая-то драгоценность или определенная накопленная сумма денег, считает он, или информация о наличии у вас средств попала к нежелательным лицам, то вы становитесь объектом преступления.

«Например, вы общаетесь со своим другом и рассказываете ему, что намерены купить автомобиль, а тот друг может в каком-то общении где-то распространить эту информацию и таким образом она может дойти до людей, имеющих преступные намерения. После этого преступники начинают разрабатывать план, каким образом они должны завладеть вашим имуществом. Они будут предполагать, что эти средства хранятся в квартире по месту вашего проживания, поэтому будут пытаться туда попасть, чтобы таким образом завладеть ими», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Киричука, что в Киеве очень много проблем с жилыми домами, потому что жилой фонд устаревает.

Также Politeka писала, что домушники устроили рейд в спальном районе Харькова: «Вынесли несколько квартир».



