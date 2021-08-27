Дипломат, политолог-международник Вадим Трюхан в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, могут ли США помочь Украине.

«Когда люди говорят: «Зачем мы Соединенным Штатам Америки, они же далеко от нас за океаном»...Я так не считаю. Соединенные Штаты Америки со времен Второй мировой войны постоянно присутствуют в Европе. У них постоянно здесь находятся огромные посольства (имеется в виду по составу), военные контингенты, огромное количество советников, компаний их... Наоборот, я считаю, Соединенные Штаты Америки – это, знаете, такой определенный катализатор для развития», - говорит дипломат.

По его словам, несмотря на недостатки США, более устойчивой демократии не построило ни одно государство мира.

«Поэтому это действительно та страна, которая может помочь, если она учитывает интересы местного общества, власти, исторические традиции, все остальное», - сказал Трюхан.

Также он рассказал, почему США потерпели поражение в Афганистане.

«Я думаю, что они там проиграли по одной простой причине. Они хотели построить демократию по собственному образцу. Так оно не работает. Афганцы, смотрите, они кто? Это люди, которые никогда не терпели завоевателей... Чужих афганцы не воспринимают. И американцы этого, очевидно, тогда не поняли. Поняли поздно. Надо было выходить через 10 лет – после того, как они преодолели «Аль-Каиду» и нашли (кстати, не в Афганистане, а в Пакистане) Усама бен Ладена. Почему они остались еще на 10 лет? Для меня это, честно, загадка», - резюмировал политолог.

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