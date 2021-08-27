Нам не надо думать об эмоции, которая есть между республиканцами и демократами, чтобы угодить кому-то из них. Надо думать о собственном национальном интересе Украины. Председатель ВО «Свобода» Олег Тягнибок в программе Сергея Дойко «Личность» рассказал, какой должна быть политика Украины с западными партнерами, в частности с США.

«В этой ситуации наша выгода - воспользоваться такой сложной ситуацией в Америке, что американцам, в частности демократам, президенту Байдену сейчас нужна какая-то победа, и эта победа может стать Украиной. И, наоборот, объяснить, что проигрыш в украинском вопросе может фактически привести к краху и фиаско, потому что они проиграли «Северный поток». Все же происходит в сравнении. Потому что когда Трамп приезжал в Германию, он Меркель сильно выписывал», - говорит он.

Он напомнил об эпизоде, когда между президентом США и канцлером Германии возникла дискуссия по поводу российской агрессии в Украине.

«Помните ту историю, как так, мы, Америка, платим огромный вклад в НАТО, а вы, Германия, которая также является членом НАТО, и мы также вместе с вами в уставный фонд платим деньги - вы начинаете торговать с Россией, и в частности, «Северным потоком», и давать возможность Московии, нашему оппоненту, врагу, против которого создан и НАТО, зарабатывать деньги, в том числе, и для военных нужд», - говорит Тягнибок.

Но как убедить страну, которой выгодно строительство «Северного потока», которая так же рассчитывает на внутреннего избирателя, и любой лидер будет ориентироваться на немца, а не на украинского, заметил ведущий.

«Нужно сначала нам самим понимать, что если немцы, французы или Штаты думают, исходя в первую очередь из своих национальных интересов, то почему мы рассчитываем на всех, не думая, что надо первоочередную ставку делать на собственные силы? Более того, никто с Украиной не будет считаться, если мы не будем сами. Если мы будем слабаками, о которых можно обтереть ноги - нас постоянно будут ставить в очередь. Мы хотим ПДЧ? Станьте в очередь! Через год, через два - станьте в очередь! Такие условия перед нами будут выставлять», - говорит он.

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