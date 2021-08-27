Политолог-международник Владимир Воля в эфире программы “Что дальше” с Любовью Завальнюк на канале “Знай 24” рассказал, за какой срок Украина может вступить в Евросоюз.

Владимир Воля отметил, что он не согласен, что Украина может вступить в Евросоюз только через 20 лет.

“Я не согласен со сроком, 20 лет. Я думаю, что при желании наши власти могли бы с этими реформами справиться и ранее. А какие реформы? Вот, говорят все о судебной реформе, борьбе с коррупцией. На самом деле, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен сказала в интервью такую вещь, для того, чтобы Украина вступила в ЕС, нужно чтобы в Украине было такое же законодательство, как в Берлине”, - сказал Воля.

По его словам, вряд ли стоит рассчитывать, что Украину примут в ЕС до того, как она имплементирует законодательство Европейского союза.

“Готовы ли мы в Украине имплементировать все те нормы, в том числе, эту Стамбульскую конвенцию. Есть ли у нас достаточное количество голосов в парламенте и в обществе для того, чтобы это принять. Точно также касается сексуальных меньшинств и многих других вопросов”, - добавил политолог.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что мы должны быть заинтересованы в развитии сотрудничества с Германией, это лидирующая страна Евросоюза.

Также Politeka сообщала, что Толкачев отметил об Украине, что на данный момент он не может сказать, что мы стремимся уверенно ко дну.