Достаточно ли высокое сейчас в Украине качество образования? Своё мнение по этому поводу в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» высказывает бывший министр образования Станислав Николаенко.
«Французские и германские компании охотно берут на работу украинских студентов. Причём студентам не нужно ехать за рубеж – они работают здесь же, в Украине, в совместных предприятиях. Та же Польша, как и другие наши соседи, выделила крупную сумму на программу сотрудничества с Украиной. А все украинские высшие учебные заведения, вместе взятые, получают гораздо меньше денег от государства. Один крупный американский университет получает в год финансирования до 46 миллиардов долларов, а все украинские вузы вместе – 800 миллионов. Качество украинского образования часто ругают, но по сравнению с количеством вложенных денег это качество в три раза выше», - заявляет эксперт.
Он призывает при оценке качества образования учитывать этот фактор.
«Мы вкладываем в образование дулю с маком, а получаем специалиста. Происходит это за счёт того, что преподаватель недополучает зарплату, изнашивается оборудование, часто занятия проводятся без отопления», - говорит Станислав Николаенко.
Как сообщает Politeka, ранее политик Николай Томенко объяснил, почему украинские студенты уезжают в Польшу.
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Также Politeka сообщала, что звукорежиссёр Владимир Бебешко констатировал упадок украинского образования.