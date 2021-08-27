Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала о высоких задолженностях украинцев за коммунальные услуги, а также предупредила о предстоящих сложностях в дальнейшей оплате платежек по ЖКУ.

Она сообщила, что по данным Государственной службы статистики, долги населения за коммунальные услуги по состоянию на конец июня 2021 составили 70,6 млрд грн.

«Задолженность населения Украины по оплате за жилищно-коммунальные услуги за июнь текущего года сократилась на 2,5 млрд гривен. По состоянию на конец июня долги украинцев составили 66,3 млрд гривен», - рассказала Завальнюк.

По ее словам, по состоянию на 30 июня украинцы должны были 24,7 млрд грн за поставку и распределение природного газа; 21,5 млрд грн за поставку тепловой энергии и горячей воды; 6,4 млрд грн за централизованное водоснабжение и водоотвод; 5,5 млрд грн за управление многоквартирным домом; 1,2 млрд грн за обращение с бытовыми отходами; 7,1 млрд грн за поставки и распределение электрической энергии.

«Хочу напомнить о том, что субсидию получить будет намного сложнее, чем в прошлом году, соответственно гражданам становится сложнее вовремя оплачивать приходящие платежки», - отметила Завальнюк.

Кроме этого, она поделилась комментарием эксперта по коммунальным вопросам Олега Попенко, который заявил, что наша власть не отдает отчёт происходящему и последствиям. По его прогнозу, люди просто не будут платить, и задолженность будет расти – это будет коллапс.

«И сейчас наблюдается сложная ситуация с оплатой за ЖКУ. Так, после увеличения тарифов на газ и отопление с 1 октября 2020 года по 1 февраля 2021-го, задолженность потребителей за коммуналку за несколько месяцев увеличилась на 25,6 миллиарда гривен. Впрочем, в летние месяцы украинцы смогли погасить задолженности на сумму примерно 10-12 миллиардов гривен, но это не оказало существенного влияния на ситуацию», - рассказала журналистка.

Как сообщала Politeka, Попенко рассказал о себестоимости и ценообразовании тарифов на электроэнергию .