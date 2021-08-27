Киевский апелляционный суд оставил под стражей ветерана полка «Азов» Сергея Величко с позывным «Чили», известного как автора известной кричалки о Путине.

Его вместе еще с шестью местными активистами задержала СБУ 5 августа в Харькове.

Об этом руководитель штаба Национального корпуса Максим Жорин написал на своем телеграм-канале. «Первое апелляционное заседание прошло вполне ожидаемо, Чили оставили в СИЗО. Заказное судилище, где никто не учитывает доказательства и факты», - написал Жорин.

Сейчас заседания продолжаются, а у стен суда проходит акция в поддержку арестованных.


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