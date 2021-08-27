Посол Украины в Австрии Александр Щерба в программе Андреаса Умланда «Политическая украинистика» рассказал о своей книге «Украина против тьмы».

«Идея книги состоит в том, что, как мне кажется, сейчас не самые лучшие времена для человечества. И в каждой стране, в каждой нации каким-то своим образом надвигаются вот эти вот не очень хорошие времена, можно сказать, темные времена», - говорит дипломат.

Также он привел примеры этой «тьмы» в разных странах мира и в Украине.

«Мы видим в Соединенных Штатах, как патриоты, искренне верящие в Америку, идут и громят Капитолий. Мы видим, как Россия произвела какую-то совершенно дикую странную версию российского патриотизма. Мы видим, как в Европейском союзе слабеет вера в европейскую идею, без которой нельзя представить Европейский союз. Мы видим, как в Украине своя «тьма» тоже подползает. И книга просто иллюстрирует этот процесс и показывает, что Украина, пожалуй, одна из тех стран, которая борется с этой тьмой внутри себя и снаружи», - сказал Щерба.

Как сообщала Politeka, Щерба рассказал об эрозии старого мира, на смену которому приходит агрессивный эгоизм.

Также Politeka писала, что Мороз рассказал о самом главном достижении независимой Украины.