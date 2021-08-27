47-летний Юрий Шатунов рассказал, как он сейчас живет.

Юрий Шатунов в свое время получил огромную популярность. У него было миллионы фанатов по всему миру. А его главные хиты "Белые розы" и "Седая ночь" звучат уже – страшно сказать! – 35 лет. Многих интересует то, как сейчас живет бывший кумир. Ведь он дает очень мало концертов и практически не записывает новые композиции, пишет Hyser.ua.

Не так давно Юрий Шатунов порадовал своим выступлением на "Новой волне". Также он принял участие в концерте Димы Билана. Он тоже в свое время пытался перенять стиль Шатунова и даже записал песню про "Белые позы". Но после он эту идею оставил и начал искать свой индивидуальный стиль звучания.

Для певца решили сделать кавер с двух их песен. Стоит сказать, что получилось весьма интересно и необычно. Оба хита зазвучали новыми красками.

После выступления Юрий Шатунов ответил на несколько вопросов от журналистов. Он рассказал, что совершенно не скучает за было популярностью и смотрит только в будущее.

"Дима мне сам предложил этот вариант, потому что, как оказалось, никто больше спеть эту песню не мог, – пояснил бывший лидер "Ласкового мая". – Но при этом я, вопреки устоявшемуся времени, по 90-м вообще не ностальгирую, не живу прошлым. Да и по былой популярности и не грущу. Не надо жалеть то, что ушло, оно безвозвратно. Надо искать то, что впереди!", - поделился своими размышления Юрий шатунов.

Юрий Шатунов также немного рассказал о своих детях. Он отметил, что они такие же как и все. Он не растит с них звезд, а они в свое время не мечтают ими стать. Но у них есть свои устремления и это очень важно для Шатунова. Потому что он хочет вырастить личностей.