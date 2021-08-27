Борьба за чистое и комфортное общественное пространство в Киеве продолжается. Так в интервью Kyiv.Press заявил депутат Киевсовета Владислав Трубицын, который рассказал о состоянии столичного строительного рынка и возможностях упорядочения хаотической застройки Киева.
«Ключ к решению проблемы хаотической застройки – новый Генеральный план Киева. Ведь сейчас город живет вообще без Генплана, и с принятием этого важного документа городские власти тянут уже очень давно», - заявил Трубицын.
Кроме этого, добавляет депутат, одной из болезненных причин хаотичности киевской застройки является также коррупция, и борьба с ней должна быть жесткой. По его мнению, первым шагом должен быть диалог власти и бизнеса, в результате которого необходимо достичь внедрения честных и понятных для всех сторон правила игры на строительном рынке.
Трубицын отметил, что сейчас киевские предприниматели переживают не лучшие времена, в том числе с учетом пандемии. При этом столице очень нужен успешный бизнес, поэтому, считает депутат, городская власть должна приложить максимум усилий, чтобы улучшить экономическое и финансовое положение столицы. Он заверил, что готов к открытому диалогу и поддержке киевских предпринимателей.
«Но столичные предприниматели должны работать законно. И никак иначе. Именно поэтому я, как и предприниматели, стремлюсь к тому, чтобы в Киеве был наведен порядок в вопросах размещения МАФов. Итак, борьба за чистое и комфортное общественное пространство в Киеве продолжается. И все временные сооружения, которые размещены незаконно, будут демонтированы раз и навсегда», - заверил Трубицын.
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