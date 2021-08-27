Ожидает ли Украину «горячая осень» после возвращения президента Зеленского из поездки в США? Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» комментирует политолог Андрей Багинский.

«Сейчас главной проблемой Украины станет подорожание коммунальных услуг, которые дорожают и во всём мире. К тому же в регионе растут цены на газ. В отношении электроэнергии Зеленский добился сейчас небольшого удешевления, но оно погоды не сделает. А вот газ, по прогнозам специалистов, для среднего домохозяйства подорожает примерно на полторы тысячи гривен. У нас значительная часть населения находится на грани бедности, а то и за этой гранью, так что это повышение может сильно ударить по рейтингу власти», - считает гость программы.

Однако он видит и такие факторы, которые могут если не предотвратить, то отсрочить взрыв недовольства в народе.

«После яркого празднования Дня Независимости у людей существенно поднялось настроение, и это может некоторое время работать на президента. Однако я хотел бы ещё посмотреть, что будет происходить в парламенте. До сих пор общая тенденция была одна: концентрация власти в руках Офиса президента. Увидим, сохранится ли она в дальнейшем», - говорит Андрей Багинский.

Как сообщает Politeka , ранее политический эксперт Александр Солонтай отметил, что если этой осенью будут протесты, то молодёжь примет в них активное участие.